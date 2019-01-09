10 платьев инстаграм-блогеров, которые будут в моде в этом году - ФОТО

2018-й стал годом настоящего триумфа молодых дизайнеров. В какой-то момент инфлюенсеры всего мира,не сговариваясь, повернулись в сторону юных талантов и стали поддерживать их - кто за просто так, кто за символический бартер.

Камила Коэльо, Эйлин Кенинг, Эмили Синдлев и другие королевы "Инстаграма", которые так или иначе сталкивались с проблемой дабл-дрессинга, когда одна коллекция разлетается сразу по всем гардеробам блогеров, превращая их в армию одинаково одетых девиц, наконец выдохнули. Больше нет нужды греметь брендами - напротив, самое время обратиться к новым именам, причем чем неизвестнее марка, тем лучше. Началась своеобразная охота; действовать нужно быстро: один тег у блогера-миллионника - и у дизайнера уже сотня тысяч подписчиков - и минус один в категории "неведомых и желанных".

Сегодня в тренде простые силуэты и сложные принты - пэчворк, анималистика, экзотика, портреты в стиле авангард.

Не стоит думать, что любой, кто создаст аляпистые платья с асимметрией, моментально завоюет любовь народа. Нет, сначала придется примерить требования sustainability, проверить себя на терпимость, понять, что стоит за твоей маркой, и только потом предлагать бартеры блогерам. Иначе есть опасность влиться в поток no name-брендов,которые так и не обрели своего лица и... блогера.

В выборе платьев не стоит бояться асимметрии - она до сих пор в тренде; с помощью "неровно пошитых" юбок блогеры создают нетривиальные образы, дополняя их неочевидными аксессуарами, например спортивной обувью или несочетающимся по стилю головным убором.

Не бойся примерять то, на что до этого не обращала внимания. Проще говоря, экспериментируй! Если раньше основу твоего гардероба составляли монохромные платья, сейчас попробуй что-нибудь оригинальное. В любом случае не стремись угодить всем. Молодые дизайнеры никогда не добились бы успеха, повторяя чужие творения (хотя иногда и такое случается). Твой стиль - только твой выбор; всегда слушай, что говорит твое чутье, и никогда не прогадаешь.

Н. Гасымова

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