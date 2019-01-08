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Мерьем Узерли блистает на красной дорожке «Золотого глобуса» <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Мерьем Узерли блистает на красной дорожке «Золотого глобуса» - ФОТО
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8 января 2019 12:57

Мерьем Узерли блистает на красной дорожке «Золотого глобуса» - ФОТО

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли приняла участие в 76-й церемонии вручения премии "Золотой глобус 2019", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы за кинофильмы и телевизионные картины.

Напомним, что появление М.Узерли на pre-party "Золотого глобуса" в платье от демократического бренда стоимостью чуть более 30 долларов вызвало негодование не только модных критиков, но и пользователей соцсетей.

Как сообщает Lady.Day.Az, М.Узерли присутствовала и на самой церемонии вручения премии, но снимки актрисы не попали в международную светскую хронику. Фотографии с красной дорожки "Золотого глобуса" на своей странице в Instagram представила сама актриса.

Отметим, что на красной дорожке актриса появилась в платье с глубоким декольте, созданном турецким дизайнером Недретом Таджироглу. И если за наряд на pre-party М.Узерли была в пух и прах раскритикована, то новый образ актрисы был встречен довольно тепло.

Н. Гасымова

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