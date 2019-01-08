8 января 2019

отправить статью
Самые откровенные наряды на афтепати «Золотого глобуса» <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:33

  • 168
Самые откровенные наряды на афтепати «Золотого глобуса» - ФОТО
5 фактов о красной нити на руке, о которых вы не догадывались <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:45

  • 1 211
5 фактов о красной нити на руке, о которых вы не догадывались - ФОТО
Самые яркие бьюти-образы &quot;Золотого глобуса&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:49

  • 246
Самые яркие бьюти-образы "Золотого глобуса" - ФОТО

8 января 2019 11:33

Самые откровенные наряды на афтепати «Золотого глобуса» - ФОТО

Платья с глубокими декольте, высоченными разрезами, а также вырезами и кружевными вставками в неожиданных местах перестали воспринимать как попытку "угасающих" звезд привлечь к себе внимание. Тем более, что такие наряды время от времени примеряют и малоизвестные за пределами США актрисы, вроде Джейми Ченг, и селебрити категории "А", вроде Хайди Клум.

Lady.Day.Az представляет самые откровенные и смелые наряды гостей афтепати "Золотого глобуса":

Хайди Клум

Николь Шерзингер

Дженна Девон

Кейт Бейкинсейл

Малин Акерман

Джейми Ченг

Ариэль Винтер

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 170

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

7 января 13:10

  • 678
Культовые звездные образы "Золотого Глобуса" XX века - ФОТО

Мода

29 декабря 2018 12:35

  • 1 238
Идеи для новогоднего маникюра - ФОТО

Мода

26 декабря 2018 10:00

  • 1 441
Самые модные головные уборы этой зимы - ФОТО