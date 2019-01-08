Самые откровенные наряды на афтепати «Золотого глобуса» - ФОТО

Платья с глубокими декольте, высоченными разрезами, а также вырезами и кружевными вставками в неожиданных местах перестали воспринимать как попытку "угасающих" звезд привлечь к себе внимание. Тем более, что такие наряды время от времени примеряют и малоизвестные за пределами США актрисы, вроде Джейми Ченг, и селебрити категории "А", вроде Хайди Клум.

Lady.Day.Az представляет самые откровенные и смелые наряды гостей афтепати "Золотого глобуса":

Хайди Клум

Николь Шерзингер

Дженна Девон

Кейт Бейкинсейл

Малин Акерман

Джейми Ченг

Ариэль Винтер

Н. Гасымова

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