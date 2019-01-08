Самые яркие бьюти-образы "Золотого глобуса" - ФОТО

Миллионы следят за образами звезд на красной дорожке "Золотого глобуса". Кроме пестрых нарядов внимание привлекают и бьюти-образы. В этом году звезды сделали ставку на лаконичные пучки и идеальные конские хвосты - именно к этим укладкам обратились Джессика Честейн, Розамунд Пайк и Лили Рейнхарт. Но не обошлось и без сюрпризов: Ирина Шейк продемонстрировала короткую стрижку - нужно признать, каре стало отличным подарком самой себе на день рождения. А Леди Гага синее платье Valentino "поддержала" цветными прядями тон в тон.

Макияж звезды выбирали, как правило, классический: красную помаду, идеальный нюд или стрелки. Но отличалась Камилла Белль: ее визажист - Ханг Ванго - нарисовал размашистые smoky eyes изумрудного оттенка.

Леди Гага

Эмбер Херд

Ирина Шейк

Джулия Робертс

Джессика Честейн

Пенелопа Круз

Шарлиз Терон

Камилла Белль

Лора Харриер

Лили Рейнхарт

Н. Гасымова

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