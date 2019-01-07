7 января 2019

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Мерьем Узерли в платье за 30 долларов на «Золотом глобусе» <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

15:50

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Мерьем Узерли в платье за 30 долларов на «Золотом глобусе» - ФОТО
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Культовые звездные образы "Золотого Глобуса" XX века - ФОТО

7 января 2019 15:50

Мерьем Узерли в платье за 30 долларов на «Золотом глобусе» - ФОТО

Главная звезда турецкого исторического сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли стала гостьей pre-party премии "Золотой глобус 2019", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины.

М.Узерли не первый раз появляется на мероприятиях международного уровня, но каждый раз ее участие в таких церемониях завершается скандалом, как это было на Каннском фестивале, где ее не пустили на звездную вечеринку.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, новый скандал связан с участием М.Узерли в pre-party премии "Золотой глобус 2019", а точнее с ее образом, который возмутил не только поклонников звезды, но и модных критиков. Обычно каждая звезда, приглашенная на подобное мероприятие, стремится выделиться своим нарядом, сотрудничая с ведущими мировыми дизайнерами, но М.Узерли не стала особо думать о своем внешнем виде, выбрав для pre-party платье демократического бренда, стоимостью чуть более 30 долларов.

Н. Гасымова

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