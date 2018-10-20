Как любят одеваться разные знаки Зодиака - ФОТО

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, на предпочтения женщин в одежде также влияют звезды. Мы расскажем об особенностях стиля каждого знака Зодиака и дадим рекомендации.

Импульсивные Овны находятся под управлением Марса, который наделяет своих подопечных невероятной целеустремленностью и деятельным характером. Несмотря на то что предпочтения всех представителей этого знака различаются, астрологи отмечают, что оттенки в алых и малиновых тонах способны обеспечить им большой прилив энергии, чтобы доводить дела до конца. Что касается стиля, то идеальным вариантом станут образы спортшик, дополненные кроссовками и бомберами.

Самые женственные и чувственные представители зодиакального круга находятся под покровительством Венеры - планеты красоты, роскоши и комфорта. Девушки-Тельцы, несмотря на свою любовь к практичности, всегда выглядят максимально эстетично и привлекают к себе взгляды противоположного пола. Астрологи рекомендуют Тельцам обновить гардероб с помощью женственных платьев в дворянском стиле, а также купить новую пару туфель в стиле Кэрри Брэдшоу - достойное вложение скоро окупится.

Общительные и коммуникабельные "меркурианцы" постоянно находятся в движении и всегда следуют последним модным тенденциям. Что касается стиля, то любимый выбор каждого Близнеца - образ casual. К слову, Анджелина Джоли демонстрирует идеальные варианты в этом стиле, делая ставку на нюдовые оттенки. Астрологи уверяют, что все бежевые цвета полностью соответствуют энергии этого знака и позволяют проявить лучшие качества своего характера.

Интуитивные, прозорливые и самые женственные представительницы гороскопа находятся под управлением Луны, которая наделяет их образ романтичностью. Исходя из этого, стоит отметить, что именно Ракам подходят такие детали гардероба, как платья с флоральными принтами, юбки-плиссе и приталенные жакеты. В цветах стоит делать ставку на серые, жемчужные и синие оттенки - они традиционно символизируют энергию воды и помогают Ракам сохранять внутренний баланс.

Солнечные Львы, которыми управляет главная планета зодиакального круга, считаются самыми творческими представителями гороскопа. Астрологи уверяют, что главная Львица Кенсингтонского дворца - Меган Маркл - является лучшим примером идеального "львиного" стиля. Деловые костюмы, блузы и юбки-футляры, которые дополняются водолазками, пиджаками и пальто в синих оттенках, добавят образу каждого Льва королевской стати и роскошной элегантности.

Строгие и дисциплинированные Девы отличаются выдержанным стилем, предпочитая брюки в клетку, строгие платья-трапеции и костюмы-двойки в стиле Саманты Джонс. Такие классические образы позволяют Девам всегда демонстрировать свою аккуратность, внутреннее спокойствие и практичность склада ума, что делает их в глазах начальства и окружающих самыми ответственными людьми.

Главные эстеты гороскопа отличаются большой любовью к искусству во всех его проявлениях, а что касается моды, то Весы всегда выбирают для своих выходов самые утонченные и изящные образы. Венера, которая управляет ими, призывает своих подопечных к самовыражению, тем самым этот знак Зодиака часто выбирает оригинальные детали гардероба или аксессуары. Астрологи рекомендуют Весам обратить внимание на модные ботильоны в викторианском стиле, яркие шубы из искусственного меха и юбки с принтом "гусиная лапка". А вот что касается стиля, Весам (как и Тельцам) стоит делать ставку на женственность.

Самые сексуальные представители зодиакального круга являются главными любителями черного цвета, и это неслучайно. Планета Плутон, которая отвечает за этот знак, через черный цвет помогает Скорпионам трансформироваться и оказывать огромное психологическое влияние на других людей. Что касается образов, то стоит обратить внимание на стиль Скарлетт Йоханссон и сочетать полярные аутфиты. Например, в повседневной жизни звезда выбирает джинсы, рубашки и удобные свитшоты, а что касается официальных мероприятий, то Скарлетт чаще всего предстает в платьях в пол с открытой спиной и глубоким декольте. Астрологи уверяют, что разнообразить гардероб в наступающем сезоне поможет новая пара mom-джинсов и топы из кашемира.

Огненные Стрельцы стараются покупать добротные вещи не на один сезон, но бывает и так, что за понравив­шуюся вещь этот знак выкладывает последние день­ги. Все дело в том, что представители данного созвездия находятся под управлением Юпитера - планеты, которая наделяет своих подопечных любовью к ярким и чуть эпатажным выходам. Астрологи рекомендуют Стрельцам обратить внимание на одежду с этническими мотивами: вышивки с тосканскими лимонами, арабскими пейсли или сумки-корзины в африканском стиле дополнят образ каждого Стрельца правильной энергией Юпитера.

Козероги. Самые дисциплинированные и строгие представители гороскопа находятся под управлением Сатурна - строгой кармической планеты. К слову, именно это небесное светило отвечает на униформы и заведует всеми оттенками темно-синего, серого и оливкового тона. Астрологи уверяют, что именно эти цвета позволяют Козерогам сохранять внутреннюю гармонию, ну а что касается стиля, то самый лучший вариант - составить хороший базовый гардероб и дополнять его главными трендами сезона.

Главные оригиналы гороскопа Водолеи обожают шопинг и относятся к этому процессу с особым трепетом. Именно поэтому Водолеи чаще всего имеют огромное количество одежды, и у них нет четко очерченного стиля. Леопардовые шубы, мини-юбки, казаки, велосипедки - представители этого знака числятся одними из первых, кто делает главные покупки сезона. Астрологи рекомендуют Водолеям структурировать свой гардероб и дополнить ежедневными базовыми вещами.

Мягкость и поэтичность - вот что прежде все­го характеризует женщину-Рыбу. Это непростой знак, который многое скрывает в себе, не демон­стрируя другим. В одежде он стара­ется придерживаться нейтральности, и как представительницы водной стихии Рыбы предпочитают женственные образы, но без театральности. Астрологи рекомендуют Рыбам в этом сезоне делать акценты в одежде с помощью ювелирных изделий, а в цветовой гамме выбирать морские оттенки. Они добавят образу глубины и подарят внутреннее вдохновение.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook