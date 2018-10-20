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4 правила, как носить колготки в сетку осенью - ФОТО

Колготки в сетку часто ассоциируют с чем-то крайне вызывающим. А между тем этот элемент одежды способен немало разнообразить будничный гардероб. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, главное -  следовать нескольким простым правилам от звезд стритстайла.

Носите их с джинсами

Думали, что колготки под джинсы носят только школьницы средних классов? Как бы не так: если речь идет о колготках в сетку, то они будто созданы для того, чтобы выглядывать из-под ваших любимых скинни. И щиколотки сразу будут выглядеть изящнее, и весь образ заиграет новыми красками.

Носите их с жакетами / пальто

Классическое пальто или oversize-жакет, будто одолженный у бойфренда, добавят наряду элегантности и умеренной строгости. А еще их длина позволит скрыть бедра, тем самым снизив градус сексуальности образа.

Носите их с ботинками

Обувь без каблука также призвана помочь вам в "облагораживании" такого спорного предмета гардероба, как колготки в сетку. Если вы надеваете их с коротким платьем или мини-юбкой, то классические оксфорды или броги, полусапоги челси или простые лоферы позволят вам выглядеть невульгарно - даже несмотря на длину наряда.

Эксплуатируйте образ студентки

Колготки в мелкую сетку, юбка в складку - однотонная или с принтом, - белая рубашка или уютный свитер и все те же ботинки - и вот вы уже выглядите как студентка-скромница престижного вуза. Но с характером!

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