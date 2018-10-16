Подсмотрено в Instagram - 5 модных свитеров, которые обожают блогеры - ФОТО

Сезон свитеров официально открыт, поэтому самое время обзавестись парой стильных моделей, которые не раз пригодятся тебе осенью и зимой.

А чтобы не потеряться во всем многообразии выбора, Lady.Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru представляет 5 модных свитеров, которые обожают фэшн-блогеры и стилисты.

Неон

Неоновые оттенки снова в деле, так что если ты отчаянно нуждаешься в цветотерапии, обратись к этой гамме. Добавлять неон в гардероб нужно максимально осторожно, и покупка салатового или ярко-розового свитера - идеальный способ это сделать.

Несмотря на кажущуюся капризность, свитер в неоновой гамме не потребует от тебя серьезных усилий в подборе образов с его участием. Одинаково гармонично он будет смотреться и с черными mom-jeans или скинни, и с белыми брюками, и с юбкой миди (плиссе или со змеиным принтом). Главное - сохранять за ним роль единственного акцента.

Color-blocking

Еще один тренд, вернувшийся спустя несколько сезонов, - color-blocking. Здесь также важно не переборщить, причем не только с яркостью, но и с количеством цветовых блоков и, собственно, цветов (оптимально - 2−3 на одну вещь).

Такой свитер порадует тебя своей универсальностью - его можно "обрамить" как яркими вещами (в цвет одного из блоков), так и максимально нейтральными. Из максимально трендовых сочетаний обратить внимание стоит на "дуэт" с юбкой-плиссе, широкими укороченными джинсами и платьем с неброским принтом.

Открытые плечи

А такой свитер легко убьет двух зайцев сразу: ты сможешь носить его не только днем,но и вечером.

Для "рабочего" образа подружи его с прямыми джинсами черного цвета и ботильонами на низкой шпильке, а для вечернего дополни юбкой в бельевом стиле и "казаками" или "лодочками" kitten heel.

"Пушистая пастель"

Пастельная гамма у многих девушек прочно ассоциируется с весенне-летним сезоном, и зря - нежная палитра ничуть не хуже впишется и в осенний, и в зимний гардероб.

Кроме очевидных сочетаний с платьями-комбинациями и разнообразными джинсами, попробуй дополнить пушистый свитер пастельного оттенка вельветовыми брюками или юбками. Образ завершат замшевые ботильоны или ботинки в мужском стиле.

Клетка

Вездесущая цветная клетка ожидаемо добралась и до вязаных вещей. Клетчатый свитер отлично сыграет роль акцента в любом образе.

Самые смелые могут попробовать надеть его с брюками или юбкой в клетку другого цвета, а те, кто не готов к миксу из принтов, дополнят им лаковые брюки или миди-юбку из денима.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook