Главные тренды городской моды - 3 образа твоего настроения - ФОТО

Новый сезон - это веский повод заново пересмотреть свой гардероб. Поэтому Lady.Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru представляет три эффектных и очень модных образа для дерзких девушек и скромниц - один из них наверняка придется тебе по душе.

Стильная хищница

Если городские джунгли - естественная среда твоего обитания, если уютным посиделкам дома ты предпочитаешь вечеринки в модных барах, если ты не раздаешь свой номер незнакомцам, а берешь телефон у них, значит, этой осенью без леопардового пальто тебе не обойтись. Во-первых, это одна из главных сезонных покупок и безусловный фаворит звезд стритстайла на европейских Неделях моды, а во-вторых, своеобразный символ твоей смелости и независимости.

Чтобы обновка не провисела в шкафу без дела, заранее продумай, с чем ее носить. В этом сезоне хищный принт сочетают с зелеными платьями, брюками и юбками и смягчают его агрессивность бежевыми свитерами, рубашками и топами. Добавь к этому лаконичные лодочки на устойчивом каблуке - готово!

Нежнее нежного

Романтичным девушкам (и тем, кто хочет такой притвориться) этой осенью не нужно изобретать ничего нового, чтобы заявить о себе миру, - нежного образа в пастельных и пудровых тонах будет достаточно.

Зефирные оттенки, еще вчера считавшиеся подиумным трендом, сегодня захватили городские улицы и стали полноправной частью осенней палитры. Хочешь выглядеть модно и при этом максимально женственно? Откажись от привычных серых бушлатов и темно-синих дафлкотов ради нежно-розового приталенного пальто с широкими лацканами. А потом "докрути" образ с помощью мягкой бежевой юбки и белой блузки. Чтобы не выглядеть совсем уж ванильно, откажись от туфель и ботильонов на шпильке в пользу белых или серебристых кроссовок.

Женское дело

Спасибо голливудским феминисткам и инстаграм-знаменитостям - сейчас уже никто не рискует называть карьеру и бизнес "не женским делом". А маскулинный деловой стиль - попыткой "играть на мужской территории". Так что, если всем каблукам и юбкам на свете ты предпочитаешь удобные лоферы и строгие брюки, ни в чем себе не отказывай! Они сейчас актуальны во всех смыслах этого слова. Единственное "но" - собирая деловой лук с брюками и прямой белой рубашкой, откажись от полного монохрома и дополни образ мягкой сумкой-торбой глубокого зеленого или винного оттенка.

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