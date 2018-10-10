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10 октября 2018 11:05

Какие серьги носить этой осенью? - ФОТО

Есть такая категория сережек, к которым не нужны не то что другие модные вещи, а даже макияж: украшения забирают внимание на себя, и становится неважно, что на вас надето - строгий костюм, джинсы или нарядное платье. Серьги могут быть театральными, размером с люстру, или небольшие, но интересной формы, которая цепляет.

Прежде чем прыгать в бездну масс-маркета или примечательных французских ювелирных брендов, советуем начать с локальных дизайнеров украшений. 

А чтобы знать, на какие сережки обращать внимание, ознакомьтесь с нашей подборкой:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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