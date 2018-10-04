Показ Valentin Yudashkin на Неделе моды в Париже - ФОТО

На Неделе моды в Париже свое видение будущего сезона представил российский дизайнер Валентин Юдашкин. Как и в прошлом году, вместе с модельером в финале шоу на подиум вышла его дочь Галина.

В первые минуты дефиле можно было подумать, что главное вдохновение для новой коллекции Юдашкин черпал в восточных мотивах - широкие шелковые пояса напоминали о традиционном японском кимоно, а крупные цветочные принты - о китайском батике. Но насыщенная яркая палитра перешла в более приглушенные кремово-бежевые тона, а акценты сместились с деталей на объем кроя.

В отличие от прошлой коллекции, где было больше практичных моделей, на этот раз дизайнер уделил больше внимания вечерней моде, добавив и весьма откровенных нарядов из прозрачного материала телесного цвета, расшитых цветочными аппликациями.

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