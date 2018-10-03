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3 октября 2018 11:45

3 правила модных француженок, которые выручат вас этой осенью - ФОТО

Как одеться во французском стиле, когда на улице холодно? Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, сделать это куда проще, чем вам кажется: достаточно лишь знать любимые парижскими модницами секреты.

Водолазка + жакет

  

Сочетайте жакеты с водолазками. Они могут быть яркими и необычными или же однотонными и классическими, могут совпадать по цвету с остальным нарядом или, напротив, категорически выделяться. Но в любом из вариантов смотреться будут очень стильно и добавят образу особого французского шика.

Уютный свитер + юбка

  

Идеальный вариант для тех, кто в холодное время года не хочет жертвовать женственностью. Дополните большой уютный свитер приталенной юбкой - и тем самым подчеркнете изгибы своей фигуры. Если же отдадите предпочтение ярким тканям, то наряд и вовсе получится таким, что от вас невозможно будет оторвать взгляд.

Брюки клеш + ботильоны на каблуке

  

В этом сочетании - одни сплошные плюсы. Во‑первых, никакие лужи вам не будут страшны - высокий каблук спасет штанины от слякоти. Во‑вторых, визуально ваши ноги станут длиннее (особенно если выберете брюки с высокой талией). Ну и в-третьих, подобрать верх будет совсем несложно: подойдут блузки, рубашки, футболки с яркими надписями, жакеты - словом, все, что вы и так носите каждый день.

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