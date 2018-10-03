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3 октября 2018 11:00

Показ весенней коллекции Chanel на Лазурном берегу - ФОТО

Сделать пляж из Гран Пале, величественного сооружения в стиле beaux-arts, попросить гостей отказаться от каблуков, отправить моделей дефилировать с обувью в руках - все это может, пожалуй, только один креативный директор марки, Карл Лагерфельд. Сам он наблюдал за показом с деревянного пирса на фоне прибрежных скал.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера утром в центре Парижа показ весенней коллекции прошел под шум настоящих волн, и, чтобы не испортить обувь, модели несли босоножки и сандалии из новой коллекции в руках. Для полного ощущения, что показ проходит где-то в Калифорнии, на береговой линии появилась экс-спасательница Малибу Памела Андерсон - правда, не в красном купальнике, а в белом костюме букле.

  

  

В коллекции появились заметно "пополневшие" твидовые костюмы - пиджаки и жилеты обратились в формат оверсайз; маленькое черное платье обрело кружево, тюль и блеск; графическое обрамление идеально расположилось на бежево-розовом сете, состоящем из юбки, кофты и плаща.

  

  

  

  

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