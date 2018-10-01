Беспроигрышные наряды в весенне-летней коллекции Valentino - ФОТО

"Свобода быть собой, не следуя никаким правилам или схемам. Поиск центра тяжести при неустойчивом балансе; исследование собственного пространства; попытка взглянуть на мир изнутри", - примерно так прозвучало философское заявление бренда за несколько минут до начала шоу. Что это значит на практике?

Как сообщает Lady.Day.Az, определенным сюрпризом в коллекции бренда стал выбор гаммы: большую часть коллекции занял обычно не самый популярный (тем более весной!) у Valentino цвет - черный. По мнению дизайнера это сумма всех остальных оттенков, главная энергия и сила. В моде он способен олицетворять строгость и эксцентричность одновременно.

Но свободные платья с фантазийным цветочным принтом, сочная полоска-градиент, белые полупрозрачные ткани с тонким набивным рисунком, напоминающим кружево, и, конечно, самый любимый - красный цвет, также предстали перед глазами гостей показа.

Самыми инстаграмоемкими объектамии (в этот момент даже ленивые и далекие от социальных сетей гости схватились за смартфоны) стали огромные шляпы моделей, сотканные из соломы и тонкой сетки нюдового оттенка, имитирующей перья элегантной жар-птицы.

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