Как носить самый яркий тренд сезона? - Берем пример с Ройи - ФОТО

Яркий костюм - неотъемлемый тренд этого сезона. Он также был замечен на Неделе моды в Лондоне, где офисный стиль присутствовал практически в каждой коллекции. Ведь дизайнеры тоже понимают, что реальная жизнь далека от подиума, и поэтому они стремятся создавать максимально практичные и носибельные комплекты.

Пример такого яркого костюма продемонстрировала заслуженная артистка Ройа. Его она дополнила простой футболкой, белыми кроссовками и объемной сумкой.

Образ получился очень удобным и стильным.

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