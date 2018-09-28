Как носить тренч в начале осени? - ФОТО

Lady.Day.Az представляет модные идеи с парижских улиц:
С трикотажным платьем и туфлями в стиле ретро
Возвращеамся в 60-е: ретро-посыл звучит громче всего в этом сезоне. К классическому тренчу на пару размеров больше наденьте маленькое трикотажное платье А-силуэта, либо шерстяной реглан и юбку-трапецию из денима. Добавьте обувь на устойчивом каблуке и винтажную сумку.
Поверх костюма
Еще одна отсылка к ретро. На этот раз играем с текстурами и многослойностью: пусть костюм будет из вельвета, а под низ наденьте джинсовую рубашку и повяжите шелковую косынку, как носили в 70-х.
С животным принтом
Минималистичный плащ-униформа - лучшая компания для юбки или платья с леопардовым принтом: они уравновешивают друг друга.
С кюлотами
Пока не слишком холодно, оставьте кусочек обнаженной ноги между кюлотами и высокими ботильонами в походном стиле: это очень сексапильно.
С платьем-комбинацией
Идеальный вариант для осеннего коктейля, когда не знаешь, придется ли снимать верхнюю одежду: накиньте тренч поверх платья в бельевом стиле из шелка. Длинные серьги и алая помада - вот и все аксессуары, которые вам понадобятся.
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook