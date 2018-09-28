28 сентября 2018

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Как носить тренч в начале осени? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как носить тренч в начале осени? - ФОТО

28 сентября 2018 11:00

Как носить тренч в начале осени? - ФОТО

Lady.Day.Az представляет модные идеи с парижских улиц:

С трикотажным платьем и туфлями в стиле ретро

Возвращеамся в 60-е: ретро-посыл звучит громче всего в этом сезоне. К классическому тренчу на пару размеров больше наденьте маленькое трикотажное платье А-силуэта, либо шерстяной реглан и юбку-трапецию из денима. Добавьте обувь на устойчивом каблуке и винтажную сумку.

Поверх костюма

Еще одна отсылка к ретро. На этот раз играем с текстурами и многослойностью: пусть костюм будет из вельвета, а под низ наденьте джинсовую рубашку и повяжите шелковую косынку, как носили в 70-х.

С животным принтом

Минималистичный плащ-униформа - лучшая компания для юбки или платья с леопардовым принтом: они уравновешивают друг друга.

С кюлотами

Пока не слишком холодно, оставьте кусочек обнаженной ноги между кюлотами и высокими ботильонами в походном стиле: это очень сексапильно.

С платьем-комбинацией

Идеальный вариант для осеннего коктейля, когда не знаешь, придется ли снимать верхнюю одежду: накиньте тренч поверх платья в бельевом стиле из шелка. Длинные серьги и алая помада - вот и все аксессуары, которые вам понадобятся.

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