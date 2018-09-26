26 сентября 2018

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Практичные образы от парижских модниц <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

21:00

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Практичные образы от парижских модниц - ФОТО
Показ Etam - Супермодели, супергости, суперисполнители <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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26 сентября 2018 19:26

Показ Etam - Супермодели, супергости, суперисполнители - ФОТО

Во время любого дефиле очень важную роль играет модель, которая его закрывает. Это правило можно отнести и к самим показам - какой из них завершает очередной день Недели моды? В первый день - это был Gucci, а вот во второй - Etam. "Бывалые" редактора знают (все-таки шоу проходит 11-й год подряд!), что на вечер бельевой марки стоит приезжать намного заранее - перед входом собирается чуть меньше тысячи гостей. В их числе, например, молодожены Венсан Кассель и Тина Кунаки, Жанна Дамас и Дри Хемингуэй.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, не меньший ажиотаж происходит и на бэкстейдже, куда слетается порядка 80 моделей, и среди них такие громкие имена: Джоан Смоллс (во время шоу она сменила три образа!), Констанс Яблонски, Валерия Кауфман, Камиль Роу и многие другие.

За музыкальное сопровождение шоу в этом году отвечали не менее харизматичные и сексуальные исполнительницы: Зара Ларссон, Джорджа Смит и, под занавес, Cardi B.

  

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