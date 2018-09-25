25 сентября 2018

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Женственные образы в весенней коллекции Dior <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Женственные образы в весенней коллекции Dior - ФОТО
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Модели в качестве произведений искусств на показе Moschino - ФОТО

25 сентября 2018 16:44

Женственные образы в весенней коллекции Dior - ФОТО

Неделя моды в Париже официально открылась. По традиции первым стал показ Dior. На этот раз Мария Грация Кьюри решила продолжить тему ипподромов и провести шоу в парижском ParisLongchamp (до этого дизайнер устроила показ круизной коллекции в Больших конюшнях Шантийи). Локация выбрана неслучайно: Мария продолжает тему скачек, сопровождая показ танцами, вдохновленными артисткой Пиной Бауш. Оммаж "танцу дождя" создал хореограф Шэрон Эял.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на застройку площадки потребовалось две недели, на постановку номера - значительно больше.

Мария Грация Кьюри обратилась к истокам бренда, отодвинув воинственную идею феминизма на второй план, и создала поистине женственную коллекцию. Летящие шифоновые платья сопровождались рединготом, тонкими ремнями с логотипом, сумками-седлами, а также сумочками в айдентике Dior. Главными в этом показе стали пышные юбки, сетка, рисунки на платьях, вдохновленные импрессионизмом (рисунки на платьях в воздушном стиле импрессионистов), балетная форма - купальники и юбки. Цвета были выбраны самые спокойные - оливковый, пыльная роза, бежевый, черный; все разбавлено модным омбре.

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