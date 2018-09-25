25 сентября 2018

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7 деталей показа Gucci весна-лето 2019 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

14:10

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7 деталей показа Gucci весна-лето 2019 - ФОТО
Модели в качестве произведений искусств на показе Moschino <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

13:31

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Модели в качестве произведений искусств на показе Moschino - ФОТО
Изысканные костюмы из шелка и атласа в новой коллекции Giorgio Armani <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:37

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Изысканные костюмы из шелка и атласа в новой коллекции Giorgio Armani - ФОТО

25 сентября 2018 14:10

7 деталей показа Gucci весна-лето 2019 - ФОТО

Алессандро Микеле, переместивший свое шоу из Милана в Париж, клуб Théâtre Le Palace, устроил модный "спектакль", где модели вышагивали не по подиуму, а вдоль рядов, выстроенных по принципу театра. Это третий и финальный этап оммажа французской культуре от итальянского дизайнера - первый начался с показа Рrе-Fаll, второй прошел во время демонстрации круизной коллекции. После просмотра короткого арт-ролика гости увидели "актеров" в свете софитов. Новая коллекция получилась ностальгической с легким намеком на советскую эклектику 80-х.

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 7 деталей с эксцентричного показа весенней коллекции Gucci. 

ПАПИНА ЖИЛЕТКА

  

СТРАЗЫ В АКСЕССУАРАХ КАК У МАМЫ

  

МАСКИ МИККИ-МАУСА ИЗ ДЕТСТВА

  

БАБУШКИНЫ ГРОМОЗДКИЕ БУСЫ

БАХРОМА

  

ВЕЕРА ИЗ СТРАУСИНЫХ ПЕРЬЕВ

ЗАЩИТА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ

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