7 деталей показа Gucci весна-лето 2019 - ФОТО

Алессандро Микеле, переместивший свое шоу из Милана в Париж, клуб Théâtre Le Palace, устроил модный "спектакль", где модели вышагивали не по подиуму, а вдоль рядов, выстроенных по принципу театра. Это третий и финальный этап оммажа французской культуре от итальянского дизайнера - первый начался с показа Рrе-Fаll, второй прошел во время демонстрации круизной коллекции. После просмотра короткого арт-ролика гости увидели "актеров" в свете софитов. Новая коллекция получилась ностальгической с легким намеком на советскую эклектику 80-х.

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 7 деталей с эксцентричного показа весенней коллекции Gucci.

ПАПИНА ЖИЛЕТКА

СТРАЗЫ В АКСЕССУАРАХ КАК У МАМЫ

МАСКИ МИККИ-МАУСА ИЗ ДЕТСТВА

БАБУШКИНЫ ГРОМОЗДКИЕ БУСЫ

БАХРОМА

ВЕЕРА ИЗ СТРАУСИНЫХ ПЕРЬЕВ

ЗАЩИТА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ

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