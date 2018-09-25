Модели в качестве произведений искусств на показе Moschino - ФОТО

Приглашение в виде маркеров, подиум как белое полотно и модели в качестве произведений искусств - так прошел весенний показ коллекции Джереми Скотта для Moschino. Скотт иронизировал за кулисами: "Мода настолько быстротечна, что я не успел закончить свою коллекцию, - пришлось показывать наброски".

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, практически все наряды были "закрашены" маркерами, включая шляпки, колготки и сумки. Финалом стал наряд невесты, который продемонстрировала Джиджи Хадид: платье с пышной юбкой-тюльпан (будущий тренд весны) и фатой, покрытой бабочками, которую пришлось нести сразу нескольким людям. Вдохновением по форме служили 80-е: широкие плечи, объемные рукава, прямой крой.

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