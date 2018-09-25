Самые лучшие образы миланских модниц - ФОТО

Неделя моды в Милане подошла к концу, но мы еще долго будем говорить о модных образах не только с показов, но и улиц. Lady.Day.Az представляет самых стильных жителей и гостей итальянской культурной столицы.

Если вам не хватает тепла в гардеробе - то есть ярких и легких вещей, - посмотрите на тех звезд стритстайла, которые сочетают их с осенней одеждой. Например, белые летящие брюки с трикотажной кофтой, ботильоны-носки с простой футболкой и свободными штанами, кожаные жилеты с платьями, легкие желтые пальто с черными джинсами. Главное правило всех стритстайлеров - создать столько сочетаний из имеющейся одежды, сколько возможно.

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