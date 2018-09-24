Весенне-летняя коллекция Versace для сильных женщин - ФОТО

В нескольких предыдущих показах Донателла Версаче вспоминала культовые наряды, созданные ее братом, а заодно предлагала вещи на самые актуальные тенденции - разноцветную клетку тартан и ковбойский стиль. Но в отличие от них, новая весенне-летняя коллекция довольно сдержанна, хотя не обошлось и без эффектности. По прошествии почти трех недель моды стало ясно, что большинство брендов вдруг решило не гнаться за мимолетными тенденциями, а создать что-то реальное, то, что можно носить и что точно себя окупит.

Как сообщает Lady.Day.Az, Versace показали полосатые джемперы и принтованные юбки-карандаши, уютные кардиганы и короткие кожаные куртки, а также самый настоящий цветочный бум - на пальто прямого кроя, летящих платьях на одно плечо, полупрозрачных юбках, завязанных на талии рубашках и не только. Ведь это универсальный принт, который будет понятен всем. А кроме того, цветы символизируют обновление и новую жизнь, что вкупе с откровенными и роскошными нарядами приобретает особенное значение - освобождение и раскрепощение.

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