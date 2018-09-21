Аксессуары для супергероинь и идеальные плащи для непогоды в новой коллекции Fendi - ФОТО

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Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини Фенди представили весенне-летнюю коллекцию Fendi в Милане.

Как сообщает Lady.Day.Az, Fendi - модный Дом, зародившийся как производитель кожаной и меховой одежды. Поэтому даже летом, несмотря на общий тренд отказа от меха, Fendi не отклоняется от ДНК бренда и включает в свою коллекцию меховой кроп-топ.

Цвета у весны Fendi получились парадоксально теплыми: Карл Лагерфельд шел от оранжевого к коричневому, делая паузы лишь для транспарентных ПВХ-фактур и вышивок в гобеленовом стиле. Главным аксессуаром стали поясные сумки, и если остальные бренды пытались сыграть на гигантизме, то Fendi пошел другим путем, увеличивая не размер, а количество карманов.

  

  

  

  

  

  

  

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