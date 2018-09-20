5 фактов о Неделе моды в Милане - ФОТО

Завершился последний день лондонской Недели моды. Пока главные редакторы пакуют чемоданы, ассистенты затачивают карандаши, а блогеры отчаянно проверяют приглашения, мы решили вспомнить, чего же ждать от наступающей Недели моды в Милане, которая продлится с 18 до 24 сентября.

ПОКАЗА GUCCI НЕ БУДЕТ

В этом году Алессандро Микеле решил сменить локацию и отправился в Париж, в район Монмартр. Там в клубе Theatre La Palace, где любил кутить в 70-е Карл Лагерфельд, Серж Генсбур и Энди Уорхол, пройдет в свойственном итальянскому бренду стиле показ весенней коллекции.

FILA ДЕБЮТИРУЮТ НА МИЛАНСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ

Олдскульный итальянский бренд покоряет подиум. После нескольких коллабораций с модными марками, вроде Fendi и Гошей Рубчинским, Fila решила присоединиться к модным Домам. Что из этого выйдет, можно будет посмотреть 23 сентября.

ПОЛ СУРРИДЖ ПОКАЖЕТ ВТОРУЮ ЖЕНСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ROBERTO CAVALLI

И тогда станет наконец понятно, в какую сторону движется новый креативный директор.

MONCLER ПОКАЖЕТ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ПРОЕКТА GENIUS

Этот проект - серия коллабораций с известными дизайнерами и брендами. Бренд уже запускал коллекцию с 8 иностранными дизайнерами, но пока неизвестно, будет ли он повторяться или привлечет новых.

PRADA ПРОДОЛЖАЕТ ПРОКЛАДЫВАТЬ ПУТЬ К СЕРДЦАМ МИЛЛЕНИАЛОВ

Бренд продемонстрировал стремительный рост в этом году - 9% против прошлогодних 3%. Миучча Прада и ее супруг, генеральный директор Prada Group, Патрицио Бертелли связывают это с новой неоновой коллекцией, захватившей сердца и образы модных инфлюенсеров. Что будет дальше - интересно посмотреть. Возможно, так и до дропов в Инстаграме дойдет.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook