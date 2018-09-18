Где пройдет грандиозное шоу Victoria’s Secret в этом году?

Последние несколько лет масштабные шоу Victoria's Secret постоянно меняли место дислокации: проходили в Париже, Лондоне и даже в Шанхае.

Как сообщает Lady.Day.Az, в 2018 году бельевая марка официально возвращается домой - в Нью-Йорк. Город, где в середине девяностых и началась история бренда. Новость о шоу марка проанонсировала в социальных сетях кадрами, на которых топ-модели - Сара Сампайо, Эльза Хоск и Джозефин Скривер - несут драгоценные крылья через весь Манхэттен.

Напомним, что ответственный и строгий кастинг на шоу в этом году также проходил в Нью-Йорке, после чего редкие счастливицы начали выкладывать трогательные ролики в своих аккаунтах: "Я прошла!".

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