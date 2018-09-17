Какие джинсы выбирают звезды стритстайла - ФОТО

Чтобы понять, что сейчас в тренде или войдет в массовую моду в следующем сезоне, стоит лишь изучить какие именно наряды выбирают звезды стритстайла. Чтобы узнать, какие джинсы выбрать в этом сезоне, Lady.Day.Az представлят 6 образов с Недели моды в Нью-Йорке.

Укороченные джинсы-бананы постепенно завоевывают массы. Модницы их носят осенью 2018 с высокими ботильонами в ковбойском стиле и рубашками.

Также были замечены девушки с вернувшимися в моду широкими джинсами с многочисленными карманами. Фасон, популярный в 2000-х годах, этой осенью надевают с блузой с широкими рукавами и туфлями на танкетке.

Все еще в тренде укороченные джинсы-дудочки, которые отлично смотрятся с приближенными к классике вещами: черно-белыми ботильонами и объемной рубашкой.

В моде также широкие джинсы в реперском стиле, которые модницы дополняют яркими водолазками и ботинками на грубой подошве.

Джинсы-бананы представлены в самых разных вариациях. Готовься вскоре тоже носить такие с короткой курткой и массивными кроссовками.

Среди американок также популярны прямые классические джинсы из темного денима, которые украшает контрастная строчка.

Более традиционные модницы выбирают укороченные модели прямых джинсов и украшают их цепочкой, как это делали представители различных субкультур.

Помимо темного денима популярностью также пользуются светлые и белые джинсы длиной до щиколотки, которые носят с обувью на плоской подошве.

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