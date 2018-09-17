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Дебют Алексы Чанг на лондонской Неделе моды - ФОТО

34-летняя Алекса Чанг вступает в очередной этап fashion-эволюции: за десять лет она прошла путь от постоянной гостьи лондонских показов до одной из главных участниц Недели моды. Трендсеттер со стажем открывает третий день официального расписания со своим брендом ALEXACHUNG, основанным в прошлом году, - миссия ответственная, но вполне выполнимая.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, главная тема шоу - очарование путешествий через призму аэропорта. Пожалуй, самое космополитичное место в любом большом городе. Платья-сафари, гавайские расцветки, британские непромокаемые пальто, пижамные брюки и даже вечерний вариант - виниловый плащ поверх шелковых комбинаций. По ощущениям - эта одежда воссоздает атмосферу 1970-х, с любовью к шелку, джинсе и бархату.

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