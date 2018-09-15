5 фактов о будущей Неделе моды в Лондоне - ФОТО

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru рассказывает, что нужно знать о грядущем событии мира моды.

#1. НА ЛОНДОНСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ НЕ БУДЕТ МЕХА

Британский модный совет (BFC) сообщил революционную новость: лондонская Неделя моды пройдет под лозунгом отказа от натурального меха. Зоозащитники впервые не будут бастовать возле показов, ведь даже Рикардо Тиши к лондонскому расписанию отказался от использования меха.

#2. РИКАРДО ТИШИ ПОКАЖЕТ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ BURBERRY

Подогревать интерес к своей персоне недавно назначенный на должность креативного директора Burberry Рикардо Тиши начал еще летом. Сначала он поменял логотип и айдентику бренда, затем нарядил знаковые здания по всему миру в свою монограмму, а теперь и вовсе устроил дроп в Инстаграме. Какими получатся новые мужская и женская коллекции (которые, кстати, пройдут в формате see-now-buy-now) - увидим 17 сентября в 17:00.

#3. ПОЯВЛЕНИЕ КОРОЛЕВЫ НА НЕДЕЛЕ МОДЫ

Одним из самых примечательных событий прошлой Недели моды в Лондоне стал визит королевы Елизаветы II. Ее Величество посетила показ Richard Quinn и вручила молодому дизайнеру награду - статуэтку от Британского модного совета. Такие памятные подарки вручаются каждый год талантливым и начинающим дизайнерам. Появится ли для награждения в этом году королева, пока неясно: ведь, по слухам, принц Чарльз себя неважно чувствует, и, возможно, из-за этого королеве придется остаться во дворце.

#4. АЛЕКСА ЧАНГ ДЕБЮТИРУЕТ СО СВОЕЙ ЛИНИЕЙ ОДЕЖДЫ

Самая модная девушка Великобритании (прости, Вики), бывший модный редактор, Алекса Чанг наконец собралась представить миру свое видение модных коллекций. Свою линию одежды она запустила еще в прошлом году, но появиться на Неделе моды решилась только сейчас.

#5. ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ ВЕРНЕТСЯ В РАСПИСАНИЕ ЛОНДОНСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

10-летие своего бренда Виктория решила отметить, вернувшись в родные края - в Лондон. Чем удивит нас бывшая участница Spice Girls - придется погадать, поскольку анонсирующая коллекцию реклама никаких карт не раскрывает.

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