13 сентября 2018

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10 главных советов из книги «Французские правила здорового питания» <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

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10 главных советов из книги «Французские правила здорового питания» - ФОТО
Невероятное шоу на закрытии Недели моды - Показ Рианны Savage x Fenty <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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Невероятное шоу на закрытии Недели моды - Показ Рианны Savage x Fenty - ФОТО
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С чем носить белую футболку этой осенью? - ФОТО

13 сентября 2018 11:11

Невероятное шоу на закрытии Недели моды - Показ Рианны Savage x Fenty - ФОТО

Рианна обещала устроить шоу - она его устроила. На закрытии Недели моды в Нью-Йорке зрители увидели настоящий перформанс моделей всех комплекций - от плюс-сайз до беременных. Таким образом, певица заявила, что ее коллекция Savage x Fenty подходит абсолютно всем. Показ проходил в Бруклине в формате see-now-buy-now - все представленные предметы одежды уже доступны онлайн на официальном сайте Savage.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, девушки появлялись из темноты и дефилировали под музыку The Beatles вдоль декораций, напоминающих тайный водопой для лесных нимф. Сестры Белла и Джиджи Хадид были как лед и пламя: одна появилась в оливковом белье, чулках и парео, выполняющем роль капюшона и плаща, другая - в голубых шортах, телесных чулках и шубе.

  

  

Новая коллекция, кажется, стала сосредоточением всех образов певицы - Bad Gal легко можно было представить в любом из представленных нарядов. На одном подиуме гармонично сошлись кружева, сатин, шелк и хлопок. Выбрать было из чего: традиционные для бельевых брендов штаны и белье с широкой лого-полосой, портупеи, сетчатые комбинезоны, анималистичные принты, выполненные в драматических цветах. В целом на шоу драмы было много: цвета фуксии сменялись оливковыми оттенками, переходили в алый красный и заканчивались на неоновом зеленом.

  

  

  

Шоу называлось Enter the World. Мир, в который пригласила Рианна, оказался дружелюбным: тут нашлось место для девушки любой комплекции. Здесь и удобные пушапы, и нежные кружевные бра без косточек, и белье с завышенной талией, и кожаные корсеты и боди для беременных. Находиться в таком "мире" приятно и удобно - Рианна поддерживает бодипозитивную моду всеми возможными способами, утверждая, что не белье красит тело, а тело, находящееся в гармонии с разумом, красит и белье, и весь мир.

  

  

  

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