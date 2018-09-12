12 сентября 2018

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Самые модные гости на показе Calvin Klein <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

16:31

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Самые модные гости на показе Calvin Klein - ФОТО
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Дочь Мадонны дебютировала на подиуме

12 сентября 2018 16:31

Самые модные гости на показе Calvin Klein - ФОТО

Небольшой лайфхак: хотите узнать, кто из актеров и музыкантов - действительно, самый модный и востребованный в современной индустрии - посмотрите на первый ряд любого из последних показов Calvin Klein. Очередное шоу бренда под креативным руководством Рафа Симонса это лишь доказывает.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, "мистер робот" Рами Малек и "мистер обаяние" Джейк Джилленхол, номер один в списке самых влиятельных рэперов A$AP Rocky, "наше все в Голливуде" Сирша Ронан и "наше все в сериалах" Милли Бобби-Браун... И, конечно, Наоми! Рассматриваем образы звезд и готовим мудборд гардероба на осень - для себя и для любимого.

Наоми Кэмпбелл

София Санчес де Бетак и Кейт Босуорт

Миа Гот

Милли Бобби-Браун

Рами Малек

Сирша Ронан

A$AP Rocky и Оделл Бэкхем Мл.

Лора Дерн

Су Джу Парк

Индия Мур и Джудит Лайт

Халима Аден

Рами Малек, Сирша Ронан, Джейк Джилленхол и Миа Гот

Села Марли (внучка Боба Марли)

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