10 сентября 2018

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10 сентября 2018 20:22

В чем ходят самые модные девушки Нью-Йорка - ФОТО

6 сентября в Нью-Йорке стартовала Неделя моды - открыл ее традиционно Том Форд. Огромное число показов, вечеринок, презентаций и, конечно, стритстайл походы стали частью этого события. Самые модные мира сего собрались в Нью-Йорке и наглядно показали, как применить в жизни главные тренды текущего сезона. Улицы Манхэттена окрасились яркими цветами (в фаворитах розовый), то и дело мелькали городские хищницы в леопарде, клетчатых костюмах, с сумками-седлами и массивными серьгами.

Lady.Day.Az представляет отчет стритстайл-фотографов:

  

  

  

  

  

  

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