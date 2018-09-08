10 фасонов обуви, которая будет в тренде осенью 2018 - ФОТО

Наступление нового сезона - прекрасный повод обзавестись модной парой обуви, которая может быть и классикой, актуальной во все времена, и остромодным трендом. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Edinstvennaya.ua.

Ботильоны с леопардовым принтом

Тренд для смелых девушек, не боящихся носить неоднозначный леопардовый принт, который сейчас на пике моды. Лучше всего он вписывается в роковой образ с рваными джинсами и косухой.

Джинсы, заправленные в сапоги

Вслед за тенденциями из 80-х и 90-х в моду возвращаются и 2000-е годы с такими странными трендами, как джинсы, заправленные в высокие сапоги. Вслед за моделями на подиумах, тренд быстро подхватили уличные модницы.

Белые ботильоны

Самая непрактичная, но такая модная обувь все еще актуальна. Помимо белого цвета важны такие характеристики: небольшой каблук и заостренный носок. А носить их рекомендуется с укороченными брюками и миди-юбками.

Ботинки челси

Универсальные классические ботинки челси тоже актуальны осенью 2018. Особенно этот тренд придется по душе девушкам, которые не любят высокий каблук. Тем более, теперь челси можно носить не только с брюками, но и нежными платьями.

Спортивные ботинки

Ботинки в походном стиле, так похожие на кроссовки, оказались в числе обувных трендов осени 2018. После того, как летом всех покорили сланцы, не удивительно, что удобная обувь покоряет новые модные вершины. Носить их рекомендуется с женственной одеждой.

Обувь на необычном каблуке

Каблук необычной формы, с декором и без, давно в почете у модных дизайнеров. Наконец, тренд, давно покоривший подиумы, стал популярен и среди широких масс.

Сапоги с широким голенищем

Пожалуй, самый стильный и ультра модный тренд осени 2018 - это сапоги с широким, собирающимся гармошкой, голенищем. Выбирай с толстым или тонким каблуком и носи исключительно с платьем-миди, как это делают мировые модницы.

Ботильоны-носки

Самый инновационный из всех обувных трендов - однозначно сапоги и ботильоны в виде носков, которые идеально облегают ногу и ступню. Если год назад были популярны исключительно остроносые модели на шпильке, то осенью 2018 они имеют менее экстравагантный вид.

Ботинки на шнуровке

Любимая модель обуви звезд - ботильоны на шнуровке. Которые можно носить с чем угодно. Но особенно они хороши с комбинезонами-униформой.

Сапоги в ковбойском стиле

Самый простой способ покорить всех в любое время и в любом месте - надеть сапоги в ковбойском стиле и не обязательно в сочетании с джинсами и клетчатой рубахой. Платье тоже подойдет!

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