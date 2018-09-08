8 сентября 2018

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6 идей, как носить латекс, чтобы выглядеть стильно этой осенью <span class="color_red">- ФОТО</span>

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6 идей, как носить латекс, чтобы выглядеть стильно этой осенью - ФОТО

Многие не решаются носить трендовый латекс, потому что считают его слишком ярким и сексуальным для повседневной жизни. Но как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Edinstvennaya.ua, латекс или винил могут сделать тебя не только соблазнительной, но и стильной!

Юбка из латекса

Базовая юбка-карандаш тоже может быть из латекса, который делает ее очень модной и даже нарядной. Такой фасон можно носить с объёмной блузой на запах и классическими лодочками. А вот мини вариант можно дополнить модным беретом, джемпером и ботильонами из прозрачного пластика.

Брюки из латекса

Брюки из латекса не будут казаться униформой пантеры, вышедшей на охоту, если дополнить их свитером и кедами. Но для создания роскошного образа, перед которым мало кто сможет устоять, дополни их бандо-топом и косухой.

Верхняя одежда из латекса

Самый доступный способ быть в тренде и носить латекс - это обзавестись длинным плащом из этого оригинального материала и дополнить его лодочками. А вот легкая парка из латекса прекрасно впишется в кэжуал образ, состоящий из простых свитера и юбки.

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