Модное вдохновение на осень - Стиль в фильме «Когда Гарри встретил Салли» - ФОТО

Ну, кто не видел ромком "Когда Гарри встретил Салли"? Покоривший сердца телезрителей не только благодаря искрометному юмору, понятному сюжету, легкой атмосфере и, конечно, романтической истории между двумя героями, но также благодаря безупречным образам, которые модные СМИ и стилисты вспоминают по сей день.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, художник по костюмам Глория Грешам взяла самые знаковые вещи эпохи - не китчевые пиджаки с плечиками и платья с пайетками, а стильную базовую одежду, которую сегодня копируют и интерпретируют дизайнеры. Прибавьте к этому атмосферу осеннего Нью-Йорка с золотыми листьями на деревьях и шумными кафе - и получите двойную порцию вдохновения.

Уютные свитеры

Все, что хочется порой осенью, - завернуться в уютный свитер, в котором не страшен бакинский ветер. Салли любит личный комфорт, а потому не отказывает себе в том, чтобы надеть что-то удобное и мешковатое. Ведь добавь к свитеру короткую кожаную юбку - и получится образ на острие моды.

Шерстяные жакеты

Не меньший уют могут подарить шерстяные жакеты, желательно свободного кроя. Тогда их можно надеть на тот же плотный свитер или романтичную блузку. В начале осени, когда не хочется носить плащи и тем более пальто, это идеальная комбинация. Образ могут завершить тонкие кожаные перчатки.

Федоры

Шляпы с широкими полями смотрятся довольно экстравагантно. Поэтому, если вы хотите составить образ в стиле кэжуал, берите пример с Салли - она любит небольшие федоры, больше похожие на мужские модели. С такой шляпой образ получится интеллигентным, игривым и в то же время элегантным.

Шерстяные брюки и шорты

Салли - энергичный персонаж, а потому предпочитает свободные брюки, которые не стесняют движений. Осенью и зимой это шерстяные модели, которые как нельзя лучше смотрятся со свитерами, жакетами, шляпами и шелковыми блузками. Иногда брюки можно заменить шортами, надев под них колготки (можно с рисунком). Завершат образ ботинки на шнуровке или классические лоферы.

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