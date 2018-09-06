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6 сентября 2018 15:32

Ирина Шейк в прозрачном боди и другие звезды на шоу Intimissimi - ФОТО

Вчера в итальянском городе Верона прошел показ новой коллекции Intimissimi. Звездой шоу стала 32-летняя Ирина Шейк, которая прошла по подиуму в эффектном прозрачном боди, продемонстрировав идеальную фигуру. Второй образ модели был более скромным, но от этого не менее эффектным - 

Коллекция Intimissimi получилась смелой и сексуальной: в этом сезоне в тренде соблазнительные комплекты с кружевом, полупрозрачные боди, подчеркивающие фигуру, белье с принтами и вышивкой, а также спортивные модели без косточек.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, гостями показа стали амбассадоры Intimissimi Кьяра Ферраньи, Сара Джессика Паркер, Наталья Чистякова-Ионова, а также дизайнер Алекса Чанг, модели Джордан Данн, Изабели Фонтана, Анна Вьялицина и другие звезды. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

Н. Гасымова


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