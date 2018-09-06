20 идей офисного маникюра - ФОТО

Очень часто офисный этикет касается лишь одежды и обуви, но это не значит, что вы можете приходить на встречи с длинными нарощенными ногтями в стразах. Как и в случае с одеждой, лучше придерживаться сдержанного стиля, чтобы во время важных переговоров произвести должное впечатление.

Офисный дресс-код вынуждает использовать только нейтральные оттенки лака для ногтей, но это не повод загонять себя в скучные рамки. При выборе цвета стоит обратить внимание на пастельные оттенки. Тренд 2018 года - камуфлирующие базы (полупрозрачные гель-лаки розовых, молочных или телесных оттенкаов). Длина ногтей должна быть короткой или средней, форма - мягкий квадрат или миндалевидная.

Lady.Day.Az представляет 20 идей для нескучного офисного маникюра: