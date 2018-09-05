Обворожительные образы Натали Портман в Венеции - ФОТО

Вчера популярная голливудская актриса Натали Портман прибыла на 75-ый Венецианский кинофестиваль с новой работой "Голос люкс" (Vox Lux).

Драматический музыкальный фильм расскажет историю жизни звезды поп-сцены Селесты. Вместе с Натали в нем играют Джуд Лоу, Стейси Мартин и юная Рэффи Кэссиди.

На фотоколл в Венецию Натали прибыла с частью команды. Фотографам она позировала в черном платье Christian Dior, с минималистичным макияжем и легкими локонами. За образ отвечала знаменитый голливудский стилист Кейт Янг.

А на ковровую дорожку дива вышла в блестящем платье Gucci.

Lady.Day.Az представляет фотографии звезды:

Н. Гасымова