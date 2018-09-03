Céline представил обновленный логотип - ФОТО

Судя по переменам, которые происходят во французском модном Доме Céline, Эди Слиман планирует отказаться от эстетики бывшего креативного директора Фиби Файло. Так, на прошлой неделе Леди Гага показала новую сумку бренда, которая по дизайну отличалась почти от всех других моделей, созданных в пору Файло.

Накануне же вечером в официальном Instagram-аккаунте Céline представили обновленный логотип. Как сообщает Lady.Day.Az, теперь в названии убран акут, а буквы расставлены более широко - это дань оригинальному шрифту бренда 1960-х годов, который в свою очередь был вдохновлен модернистской типографикой 1930-х.

Интересно, что в аккаунте Céline были удалены все фото, опубликованные при прежнем креативном директоре. Эксперты отмечают, что такой подход Слимана не нов: когда дизайнер пришел работать в Saint Laurent, он также стремился восстановить оригинальную эстетику бренда, изменил оформление логотипа и общий стиль коллекций.

A post shared by CELINE (@celine) on Sep 2, 2018 at 1:16pm PDT

Н. Гасымова