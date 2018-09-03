Вдохновляемся - Осенние образы с Недели моды в Стокгольме - ФОТО

Неделя моды - указатель для всех модников мира. Ведь именно здесь проявляются все тренды сезона.

Под конец Недели моды в Стокгольме героини стритстайла сменили летние наряды на осенние и подбросили нам несколько идей о том, как можно одеться этой осенью.

Разнообразные пальто, стильные брючные костюмы и комбинезоны, аксессуары необычных форм и размеров - девушки из Швеции точно знают, как быть самыми яркими в этом сентябре. Особое предпочтение модницы отдают таким цветам, как фуксия, желтый, бирюзовый и алый. А из принтов предпочитают клетку. Советуем искать вдохновение для грядущего шопинга в их образах.

Н. Гасымова