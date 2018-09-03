3 сентября 2018

отправить статью
6 знаков Зодиака с сильной интуицией

Опросы

20:15

  • 179
6 знаков Зодиака с сильной интуицией
Вдохновляемся - Осенние образы с Недели моды в Стокгольме <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

19:26

  • 153
Вдохновляемся - Осенние образы с Недели моды в Стокгольме - ФОТО
Самые красивые бьюти-образы в Венеции <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

17:00

  • 348
Самые красивые бьюти-образы в Венеции - ФОТО

3 сентября 2018 19:26

Вдохновляемся - Осенние образы с Недели моды в Стокгольме - ФОТО

Неделя моды - указатель для всех модников мира. Ведь именно здесь проявляются все тренды сезона.

Под конец Недели моды в Стокгольме героини стритстайла сменили летние наряды на осенние и подбросили нам несколько идей о том, как можно одеться этой осенью.

Разнообразные пальто, стильные брючные костюмы и комбинезоны, аксессуары необычных форм и размеров - девушки из Швеции точно знают, как быть самыми яркими в этом сентябре. Особое предпочтение модницы отдают таким цветам, как фуксия, желтый, бирюзовый и алый. А из принтов предпочитают клетку. Советуем искать вдохновение для грядущего шопинга в их образах.

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Н. Гасымова


Просмотров: 153

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

12:35

  • 487
Главный fashion-блогер современности вышла замуж в платье Dior Couture - ФОТО

Мода

11:53

  • 450
Ослепительные гостьи Венецианского кинофестиваля - ФОТО

Мода

31 августа 14:53

  • 720
Все узлом – Модный тренд в гардеробе Тунзали Агаевой - ФОТО