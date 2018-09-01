Стиль в фильме «Американский жиголо» - ФОТО

Это невозможно представить, но о том, как одевался в драме 1980-го года "Американский жиголо" ее главный герой Джулиан Кей, мы могли бы вспоминать не в день рождения Ричарда Гира, а 18 февраля - в день рождения Джона Траволты, который был утвержден режиссером Полом Шредером и вовсю готовился к съемкам. Нет худа без добра: в последний момент Траволта от роли отказался, оставив в наследство пожелание, чтобы гардероб Кея создал "итальянский дизайнер с большим будущим" - так почти 40 лет назад звезда "Бриолина" описывал Джорджо Армани.

Герой Гира - шофер, гид и переводчик. Все эти амплуа Джулиан использует, чтобы завуалировать истинный мотив сопровождения обеспеченных дам - титульного жиголо. Предоставляя чуть более широкий спектр услуг, чем перевод со шведского или помощь в борьбе за антикварный комод на аукцине, Кей всегда выглядит с иголочки. Стоит признать, без такого внимания к гардеробу и деталям эстетически совершенная драма могла бы остаться проходной картиной - на 50% своей кассе и одобрению критиков она обязана именно работе Армани. По сути, ради фильма итальянец собрал воедино все приметы, которые в будущем определят ДНК его бренда.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в 1980-м, Армани только приступал к запуску мужской линии ready-to-wear. Как она выглядела, можно судить по знаменитой сцене, где герой Гира раскладывает комплекты на несколько дней вперед. Костюм Armani - это высокая талия, прямой силуэт и цветовая гамма, которую метко окрестили greige: нечто среднее между бежевым и серым. Ради более расслабленной посадки (все-таки наш герой - обитатель солнечного Лос-Анджелеса, а не делового Нью-Йорка) Армани отказался от подкладки пиджаков и сменил традиционные костюмные ткани на более демократичный лен.

Что носит Джулиан Кей, когда случай не предполагает даже самой неформальной версии костюма? Героиню Лорен Хаттон Мишель, с которой он крутит тайный роман, у бассейна жиголо встречает в тесных джинсовых шортах и расстегнутой хлопковой сорочке с подвернутыми рукавами. Занимается спортом - в серых микрошортах. Но это скорее исключение из правила. Жиголо из фильма мы навсегда запомнили по идеально отглаженным сорочкам с засученными манжетами, небрежно закинутым за плечо безупречным пиджакам Armani и поднятому вороту классического пальто цвета camel.

Н. Гасымова