Леди Гага не перестает удивлять великолепными образами в Венеции - ФОТО

Вчера Брэдли Купер и Леди Гага представили мюзикл "Звезда родилась" во время 75-го Венецианского кинофестиваля. Эта картина стала дебютом для них обоих. Купер впервые выступил режиссером, а певица исполнила главную роль. Напомним, что мюзикл рассказывает о молодой певице и потерявшем былую славу музыканте.

Дебютантка фестиваля выбрала для ковровой дорожки розовое платье Valentino Haute Couturе из страусиных перьев. Выбрав платье легендарного итальянского дизайнера, певица с итальянскими корнями (ее настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотт) сделала реверанс в сторону родины своих родителей. Романтичный образ покорил всех присутствующих. Правда, перья от платья немного испортили костюм Брэдли Купера, который имел неосторожность приобнять певицу, позируя перед камерами фотографов.

Добавим, что творческая пара приехала на фестиваль на катере. В этот день Гага выбрала образ иконы кино Мэрилин Монро - объемная прическа, белоснежное легкое платье, черные лодочки и такого же цвета миниатюрный саквояж.

Н. Гасымова