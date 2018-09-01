Вдохновляемся - 6 необычных сочетаний одежды на осень - ФОТО

Эта осень предлагает модной общественности пересмотреть привычные сочетания одежды и сделать ставку на главные тренды этого сезона: клетку, леопард и многослойность. Выбирайте уют, который так необходим в серые дождливые будни. Кашемировый свитер перестанет казаться скучным в сочетании с мерцающей юбкой, а клетчатый жакет из шерсти дополнит топ в полоску в стиле а ля паризьен. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет подборку шести необычных сочетаний одежды на осень, которые точно вас вдохновят.

ГОРОХ + ЛЕОПАРД + КЛЕТКА

КАШЕМИР + ЮБКА С МЕРЦАНИЕМ

ШЕЛКОВАЯ БЛУЗА + ДЖОГГЕРЫ

ЭТНИЧЕСКОЕ ПЛАТЬЕ С БРЮКАМИ

КОЖАНАЯ РУБАШКА + ЮБКА В "ГУСИНУЮ ЛАПКУ"

КЛЕТКА + ПАЙЕТКИ + ПОЛОСКА