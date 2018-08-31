Узкие очки, винтажные платья и велосипедки - Главные Instagram-тренды этого лета - ФОТО

Lady.Day.Az представляет главные Instagram-тренды этого лета:

Сумки, расшитые бисером

Прошлым летом на пике популярности были плетеные сумки - девушки носили их не только на пляж и на свидание, но даже в офис. В 2018-м пришел новый тренд - сумки, расшитые бисером. Наших модниц с такими сумками вы вряд ли встречали, но в Нью-Йорке радужные сумки из бисера Susan Alexandra раскупаются за считанные минуты.

Винтажные платья

В этом сезоне самое время примерить образ тургеневской барышни - в моду вошли платья, напоминающие те, что носили в XIX веке. Цветочный принт, рукава-фонарики и женственные оборки.

Огромные шляпы

Что касается аксессуаров, то этим летом в моду вошли соломенные шляпы с очень широкими полями. Впервые шляпы размера XXL появились на подиуме во время показа коллекции Jacquemus. Тренд быстро подхватили модели и фэшн-блогеры - снимки в огромных шляпах появились в инстаграме Эмили Ратаковски, Беллы Хадид и амбассадора Balenciaga Эммы Розенцвейг.

Велосипедки

Совсем недавно в гардеробе каждой девушки были легинсы - в этом сезоне на смену им пришли велосипедки.

Велосипедки можно надеть под короткое платье, мини-юбку или даже oversize свитер, как это делает модный редактор Кристин Сентенера. Расставьте акценты с помощью аксессуаров - и получится свежий и современный образ на каждый день.

Босоножки на платформе

Если босоножки на танкетке кажутся вам неуклюжим приветом из прошлого, присмотритесь к новым моделям Maryam Nassir Zadeh и Castañer. Прозрачные вставки делают их изящными, а невысокий каблук - еще и удобными. Так что они легко составят конкуренцию шлепкам, балеткам и мюлям.

Цепные ремни

На смену ремням-стропам Off-White пришли цепные ремни, которые были на пике популярности в 90-х. В новом сезоне хорошо забытый атрибут женского гардероба появился в коллекциях Louis Vuitton, Vetements, Gucci и Dries Van Noten. Большой плюс цепных ремней в том, что их можно сочетать с чем угодно - носите их с вечерними платьями, комбинезонами, джинсами и даже купальниками.

Узкие очки

Узкие футуристичные очки - еще один позабытый тренд из 90-х. Пока дизайнеры только осваивают тенденцию, модные СМИ называют этот аксессуар знаковым. Такие очки выбирают Рианна, Джиджи и Белла Хадид, и огромное число модниц по всему миру.

Бикини с высоким вырезом бедра

Самый модный купальник этого лета - бикини с высоким вырезом бедра. В моду его ввела еще Памела Андерсон в "Спасателях Малибу", а теперь в сексуальных бикини в стиле ретро охотно позируют главные звезды İnstagram: Белла Хадид и Эмили Ратажковски.