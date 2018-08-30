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Маленькая Рапунцель из Израиля поразила Интернет-пользователей - ФОТО
24-летняя возлюбленная Роналду в «голом» платье на Венецианском фестивале <span class="color_red">- ФОТО</span>

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24-летняя возлюбленная Роналду в «голом» платье на Венецианском фестивале - ФОТО
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Фото дня – Новый имидж Натаван Хабиби

30 августа 2018 12:26

24-летняя возлюбленная Роналду в «голом» платье на Венецианском фестивале - ФОТО

Вчера в Италии открылся 75-й международный Венецианский кинофестиваль. За несколько часов до старта церемонии на остров Лидо начали съезжаться знаменитости. Охотнее других фотографам позировала избранница футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

  

До недавнего времени 24-летняя Джорджина держалась в тени своего жениха, 33-летнего Криштиану Роналду. Все это время девушка, как правило, появлялась на публике преимущественно в компании любимого мужчины. Похоже, теперь настало ее время блистать.

  

Возлюбленная футболиста появилась в числе голливудских звезд и супермоделей на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки Дж.Родригес выбрала откровенный образ - она дебютировала на итальянском кинофоруме в "голом" платье.

Н. Гасымова


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