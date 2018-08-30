24-летняя возлюбленная Роналду в «голом» платье на Венецианском фестивале - ФОТО

Вчера в Италии открылся 75-й международный Венецианский кинофестиваль. За несколько часов до старта церемонии на остров Лидо начали съезжаться знаменитости. Охотнее других фотографам позировала избранница футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

До недавнего времени 24-летняя Джорджина держалась в тени своего жениха, 33-летнего Криштиану Роналду. Все это время девушка, как правило, появлялась на публике преимущественно в компании любимого мужчины. Похоже, теперь настало ее время блистать.

Возлюбленная футболиста появилась в числе голливудских звезд и супермоделей на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки Дж.Родригес выбрала откровенный образ - она дебютировала на итальянском кинофоруме в "голом" платье.

Н. Гасымова