5 модных вещей для того, чтобы стильно встретить осень - ФОТО

До осени осталось немного, а значит нужно срочно готовить свой гардероб, чтобы встретить ее во всеоружии. Узнай, на что стоит обратить внимание из новых коллекций!

Длинное платье с цветочным принтом

Кто сказала, что платья в цветочек можно носить только летом? Осенью 2018 они тоже будут в тренде. Рекомендуем обратить внимание на модные макси-фасоны, которые следует носить с сапогами и поясом.

Поясная сумка

Самый модный аксессуар 2018 года - поясная сумка элегантной геометрической формы. Такую сумочку можно носить не только в сочетании с тонкими платьями, но и поверх пальто и жакетов. Расцветка же в тренде экзотическая. Подойдут, как леопардовый, так и змеиный принт.

Вельветовая водолазка

Дизайнеры модных брендов уже второй год подряд продвигают в массы такой красивый материал, как вельвет. Если в прошлом году популяризировались юбки, брюки и жакеты из вельвета, то осенью 2018 следует обратить внимание на водолазки.

Клетчатый костюм

Клетка нынче в моде, если в прошлом году модный бал правила шотландская, то в 2018 году и осенью в том числе в тренде расцветки с участием насыщенных оттенков. Отдельного внимания заслуживают костюмы в клетку, которые хороши не только для офиса, но и обычной модной жизни.

Леопардовая юбка

Леопардовый - самый трендовый принт осеннего сезона. Поэтому в гардеробе нужно иметь хотя бы одну вещь с ним. Пусть это будет юбка прямого кроя, которую проще всего сочетать с другими вещами, чтобы выглядеть стильно.

edinstvennaya.ua