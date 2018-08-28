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28 августа 2018 11:12

4 вида клетки, которые будут актуальны этой осенью - ФОТО

1. КЛЕТКА В СТИЛЕ BURBERRY

Бренд, решивший поменять айдентику, никогда не откажется от своей классической клетки. Burberry уже не первый десяток лет задает тренд - этот сезон не стал исключением. Для гармоничного сочетания лучше выбирать не классическую расцветку, а усложненную, с дополнительными, оригинальными цветами - например, розовым.

2. ЦВЕТНАЯ КЛЕТКА

Клетка появляется из сезона в сезон, поэтому может легко надоесть своим поклонникам. Для того, чтобы разнообразить осенний гардероб, лучше выбрать клетку желтых, красных, розовых и синих цветов - самых актуальных в этом сезоне. Самые смелые могут попробовать неоновые сочетания.

3. КРУПНАЯ КЛЕТКА

Крупная клетка традиционно была компаньоном casual-луков. Но времена меняются: теперь крупные квадраты носят модные стритстайлеры, сочетая их с немыслимыми аксессуарами. Например, с вельветовыми сапогами.

4. КЛЕТКА В КЛЕТКЕ

Знакомая со школы клетка выходит за привычные рамки костюма и переходит на пальто, сумки, туфли и шарфы.

elle.ru


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