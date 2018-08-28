12 осенних выходов Блейк Лайвли, которые стоит повторить в новом сезоне - ФОТО

На днях звезде сериала "Сплетница" исполнился 31 год. К своей новой дате Блейк Лайвли успела представить новую киноленту "Простая просьба" и в очередной раз стать звездой модных мировых СМИ. К слову, несмотря на то, что супруга Райана Рейнольдса каждый год попадает в списки best dressed, у нее никогда не было стилиста. Все свои образы звезда создает сама, так как с юного возраста интересуется фэшн-трендами и отлично знает, как подчеркнуть свои достоинства и свою уникальность.

"Вы знаете, у меня слишком большое эго, и подбирать одежду для меня сродни творчеству. А еще я обожаю придумывать не только свои образы, но и делать прически и макияж друзьям", - говорит звезда.

Мы сделали подборку 12 выходов Блейк, которые вдохновят на модные эксперименты и мотивируют обновить свой гардероб.

1. СЕРЫЙ КОСТЮМ-ТРОЙКА RALPH LAUREN

2. ТОП С ПАЙЕТКАМИ MONSE

3. ПАЛЬТО С ЭТНИЧЕСКИМ ПРИНТОМ LINDSEY THORNBURG

4. ЧЕРНАЯ ФУРАЖКА

5. ПАЛЬТО MARC JACOBS

6. ИЗУМРУДНЫЙ КОСТЮМ BRANDON MAXWELL

7. ТЕМНО-СИНЯЯ ШУБА MICHAEL KORS И САПОГИ VALENTINO

8. БЕЖЕВОЕ ПАЛЬТО OSCAR DE LA RENTA

9. ПЫЛЬНО-РОЗОВЫЙ КОСТЮМ VIVIENNE WESTWOOD И ОКСФОРДЫ С ШИПАМИ

10. САПОГИ GUCCI

11. ПАЛЬТО-КАРДИГАН MAX MARA

12. ПОНЧО И СУМКА CELINE

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