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12 осенних выходов Блейк Лайвли, которые стоит повторить в новом сезоне - ФОТО

На днях звезде сериала "Сплетница" исполнился 31 год. К своей новой дате Блейк Лайвли успела представить новую киноленту "Простая просьба" и в очередной раз стать звездой модных мировых СМИ. К слову, несмотря на то, что супруга Райана Рейнольдса каждый год попадает в списки best dressed, у нее никогда не было стилиста. Все свои образы звезда создает сама, так как с юного возраста интересуется фэшн-трендами и отлично знает, как подчеркнуть свои достоинства и свою уникальность.

"Вы знаете, у меня слишком большое эго, и подбирать одежду для меня сродни творчеству. А еще я обожаю придумывать не только свои образы, но и делать прически и макияж друзьям", - говорит звезда.

Мы сделали подборку 12 выходов Блейк, которые вдохновят на модные эксперименты и мотивируют обновить свой гардероб.

1. СЕРЫЙ КОСТЮМ-ТРОЙКА RALPH LAUREN

  

2. ТОП С ПАЙЕТКАМИ MONSE

  

3. ПАЛЬТО С ЭТНИЧЕСКИМ ПРИНТОМ LINDSEY THORNBURG

  

4. ЧЕРНАЯ ФУРАЖКА

  

5. ПАЛЬТО MARC JACOBS

  

6. ИЗУМРУДНЫЙ КОСТЮМ BRANDON MAXWELL

  

7. ТЕМНО-СИНЯЯ ШУБА MICHAEL KORS И САПОГИ VALENTINO

  

8. БЕЖЕВОЕ ПАЛЬТО OSCAR DE LA RENTA

  

9. ПЫЛЬНО-РОЗОВЫЙ КОСТЮМ VIVIENNE WESTWOOD И ОКСФОРДЫ С ШИПАМИ

  

10. САПОГИ GUCCI

  

11. ПАЛЬТО-КАРДИГАН MAX MARA

  

12. ПОНЧО И СУМКА CELINE

  

elle.ru


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