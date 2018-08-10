Александр Васильев: «На фестивале «Жара» можно одеваться и погорячее!» - ФОТО

Историк моды Александр Васильев специально для 7days.ru с большим воодушевлением рассмотрел наряды звездных дам, которые прилетели в Баку на музыкальный фестиваль "ЖАРА". Кто наиболее впечатлил историка моды? И какие он заметил промахи? Day.Az представляет критику ведущего популярной программы "Модный приговор".

"Я частый гость в Баку, за последние два года был там раз пять-шесть. В Центре Гейдара Алиева проходила выставка костюмов из моей коллекции. И хочу сказать, это очень красивый, ухоженный, стремительно развивающийся город, в котором шедевры современной архитектуры, высотные здания соседствуют со старыми кварталами. Там невероятно вкусная кухня. В том числе блюда из баранины и осетрины. Особенность Азербайджана - гостеприимство. Здесь принято дорогого гостя напоить, накормить до отвала. А если ты отказываешься от лишнего кутаба, то обижаешь хозяина. Там немало достопримечательностей. Например, улица, где снималась комедия "Бриллиантовая рука". Или Гобустан, древние наскальные рисунки доисторического периода, великолепно сохранившиеся в пещерах и гротах недалеко от Баку. И мне понятно, почему сегодня фестиваль "ЖАРА" набирает обороты и становится столь престижным и популярным. Само название довольно удачно для лета - оно настраивает на определенный лад, на что-то горячее и веселое. Подразумевает громкую музыку, полуголые тела. Поэтому звезды могут одеваться в определенном стиле. На мой взгляд, лучше всех выглядела телеведущая Юля Барановская. А вот другие допустили досадные ошибки", - сказал в интервью 7days.ru А. Васильев.

Поясная сумка здесь не нужна

"С Татьяной Навкой я лично встречался не так давно на юбилее у Аллы Вербер. Меня поразила талия фигуристки. У меня была возможность приобнять Татьяну, и я почувствовал, как она стройна. А здесь этого не видно. Как ни странно, ее наряд скрывает фигуру и создает впечатление, что Татьяна полная. Обратите внимание на поясную сумочку, это писк моды, но мне кажется, она никому не идет. Те, кто ее носят, как будто опасаются ограбления - боятся, что у них отнимут все сбережения. В 1990-е годы эти сумочки носили те, кто торговал на рынке. А сейчас их производят известные бренды, и стоят они очень дорого. Но я все равно уверен, от серебряной поясной сумки надо было бы отказаться. Тем более в сочетании с золотым шнурком".

Маловато будет

"Ани Лорак - очень привлекательная женщина, у нее типичное платье 1930-х годов из атласа. На мой взгляд, оно слишком сборит в талии и бедрах. У Ани хорошая фигура, но впечатление, что платье ей как-то маловато. Я бы советовал взять наряд либо большего размера, либо другого силуэта".

Без изюминки

"Платье Юлианны Карауловой - классический наряд гламурного, голливудского стиля. Эта модель беспроигрышна, вариант, который идет абсолютно всем женщинам с хорошей фигурой. Но в нем нет ничего нового. Не то что изюминки, даже перчинки".

Убрать бахрому

"Ксения Бородина - симпатичная женщина. И этот изумрудный цвет на ней смотрится хорошо. Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять и крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей "Елочка, гори!".

Для бакинских мужчин

"Анна Седокова славится откровенными нарядами, но тут выбрала закрытое платье. Она выступает в стиле "роковая женщина": увидишь и на всю жизнь запомнишь. Такие наряды одобрят в Азербайджане. Уверен, она специально это надела, чтобы понравиться местным мужчинам. Они любят красный цвет, пагодообразные рукава, блеск и вышивку тон в тон".

Неоднозначно!

"Я хорошо знаю Альбину. Она была у нас ведущей в "Модном приговоре". Недавно приходила на открытие моей выставки. Но здесь постараюсь быть максимально объективным. Не каждый оттенок коралла подходит к фуксии. Это не самое красивое платье, которое я видел на ней. Оно производит очень неоднозначное впечатление. Я считаю, что фуксиевая вставка тут лишняя. Не спасает даже прекрасная фигура Альбины".

Интересный рукав

"Платье с розами - весьма обыденный наряд, и он пошел бы скорее зрительнице фестиваля "ЖАРА", нежели звезде. Белый туалет мне нравится гораздо больше. Хотя мини несколько сборит в районе живота и создает впечатление, что Наталья Подольская находится в интересном положении. А ведь это не так. Рукав очень красив, интересной формы. И вообще, Наташа хорошо выглядит. У нее стройные ноги. Поэтому я рекомендую ей носить мини и причесываться так гладко. Ей идет".

Для рынка

"Яна Чурикова в слипонах и платье с достаточно глубоким декольте. Ее поясная, спортивная сумка мне тоже категорически не нравится. Я бы оставил ее для похода на бакинский рынок. Второй наряд цвета брусничной воды с пайетками, весьма впечатляющий. Но для взрослых дам. Яне он ни к чему".

Лучшее декольте "Жары"

"Я симпатизирую Юле Барановской, она - моя коллега по "Модному приговору". Поэтому скажу: "Во всех ты, душенька, нарядах хороша". У Юли есть очень хороший стилист - Алексей Сухарев. Выдаю тайну: он лично поехал с ней на "ЖАРУ" и следил за ее образами. Вот результат: в этих нарядах Юля великолепна. Сравните ее красный туалет с нарядом Яны Чуриковой того же цвета. Платье Барановской выглядит много лучше. Оно более компактное, и, безусловно, выигрывает "битву декольте". Сидит на ней безупречно. Лучшее декольте фестиваля".



Вполне уместно

"Мне нравится открытый животик у Юли Ковальчук. Для "ЖАРЫ" это уместно. К тому же, у Юли идеальный пресс, она, видимо, не вылезает из спортзала. Белый цвет для Баку подходит. Особенно в сочетании с яркой помадой. Хороша и юбка из двухцветных тюлей. В этот раз Юлю хвалю".

Комбинезон или платье?

"Жасмин я рекомендую не драпировать шею шарфиком. Дело в том, что она у нее недостаточно длинная для этого. Комбинезон красного цвета сейчас в тренде, "зачетный" клатч. Но белое платье в широкую черную полоску мне нравится больше. Потому что комбинезон - очень неудобная вещь в жаркую погоду, женщины в нем страдают".