5 эффективных способов носить модные брюки этим летом - ФОТО

Помимо коротких кюлотов и дудочек в моде просторные и длинные брюки прямого кроя, которые идеально садятся на любую фигуру, делая образ роскошным и элегантным.

Длинные брюки настолько эффектны сами по себе, что даже в бежевом варианте в сочетании с черным топом и жакетом выглядят стильно.

А если выбрать модель с ярким принтом, дополнить босоножками на платформе и элегантным блейзером, то получится потрясающий вечерний образ.

Брюки необычного дизайна, слегка присобранные у пояса, можно носить с топом такого же необычного кроя. Образ получится космичным!

Брюки необычного дизайна - всегда выигрышное приобретение, потому что они могут стать фишкой всего образа, поэтому топ может быть вполне скромным.

К брюкам, привлекающим внимание, можно отнести длинные штаны с лампасами, которые эффектно смотрятся с любой одеждой в тандеме. А особенно с белой рубашкой.

edinstvennaya.ua