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5 доказательств того, что вместительная сумка отлично впишется в летний гардероб - ФОТО

Большие сумки-шопперы - идеальное решение для современных женщин. Ведь туда можно положить все: от ноутбука до продуктов на ужин. Но многие считают, что летом уместны только миниатюрные аксессуары. На самом деле это не так!

Большая сумка элегантного черно-белого дизайна отлично впишется в образ, состоящий из белых джинсов и жакета. Это идеальный вариант для офиса!

Большая коричневая сумка станет прекрасным дополнением к нежному кружевному платью и удобным балеткам или слиперсам ей в тон.

Элегантная сумка-тоут прекрасно сочетается с любой одеждой. Но наиболее эффектно она вписывается в наряд, состоящих из укороченных брюк, блузы и лодочек.

Повседневный образ с белыми джинсами и топом будет выглядеть гораздо ярче, если дополнить его ярко-коричневой сумкой и босоножками ей в тон.

А огромная сумка придаст особого шарма вечернему туалету, состоящему из миди-юбки и элегантного топа сложного дизайна.

edinstvennaya.ua


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